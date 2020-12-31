شكرا لقرائتكم خبر عن مركز أبحاث الخلية بجامعة جنوب الوادي يحصل على الاعتماد الدولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن اعتماد «مركز أبحاث الخلية والفسيولوجيا الجزيئية» بكلية الطب البيطرى وحصوله على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد بوزارة التجارة والصناعة اعتبارًا من ١/١٢/٢٠٢٠ ولـمدة أربعة أعوام، حيث تم تقييمه طبقاً للمواصفة الدولية الجديدة ISO/IEC 17025:2017، مهنئًا أعضاء هيئة التدريس على تحقيق هذا الانجاز الهام.
وقال الدكتور محمد وائل عبدالعظيم، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة جنوب الوادى، إن مركز أبحاث الخلية والفسيولوجيا الجزيئية تأسس عام ٢٠١٢م بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي بقنا ويضم عشرة معامل في تخصصات مختلفة لدراسة بيولوجيا الخلية وعلوم الجينات، مشيدًا بالدعم المتواصل من جانب رئيس الجامعة لكافة أنشطة الكلية والمركز حتى حصوله على الاعتماد الدولى.
وأوضح الدكتور حمدي عطيتو محمد أمبارك، رئيس قسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطرى بقنا، أن المركز يهدف في نطاق السياسة العامة للدولة في مجال خدمة البحث العلمي إلى إثراء حركة البحث العلمي داخل وخارج الجامعة، ويقوم المركز بإجراء التجارب والأبحاث على الخلايا والحيوانات المختبرية مع الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية وكذا المعايير الأخلاقية للبحث العلمي.
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