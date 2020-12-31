شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تجري الاختبارات الفنية والأدبية لطلابها استعدادًا لمهرجان «إبداع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت جامعة الأقصر بإجراء المقابلات والاختبارات في المجالات الفنية والأدبية، وذلك في إطار اختيار المشاركين من الطلاب في مهرجان إبداع للموسم التاسع، وذلك لتمثيل الجامعة في مهرجان إبداع.

وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتورمحمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وحرص إدارة النشاط الطلاب بالجامعة بتوجيهات من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالاهتمام بجميع الطلاب وتقديم دعمها لهم لاكتشاف مهاراتهم وتنميتها في (الموسيقى والغناء – العروض المسرحية – المسرح الغنائى – الفنون الشعبية- الإنشاد الدينى – الأفلام القصيرة والفنون التشكيلية والمجالات العلمية والمجالات الأدبية).