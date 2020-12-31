شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة السبت المقبل 10 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق الشيراتون بالكامل والملتقي العربي والكلية الحربية، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 2 يناير المقبل، وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، وذلك نظراً لقيامها بتحويل مسار خط مياه رئيسى قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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