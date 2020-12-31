شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنجيلية» تحتفل الثلاثاء المقبل بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، أن احتفال الميلاد هذا العام سوف يقتصر على رؤساء المذاهب الإنجيلية وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، على أن يتم إذاعته على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية ومواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء المقبل في الساعة ٧ مساءً.

من جانبه، قال الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب.

واضاف، في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد، والاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة، دعونا نتمسك بكلمة الله التي تحمل رجاءً أغنى بكثير من التحديات التي نواجهها.

وتابع «أصلي أن نراجع حياتنا وعلاقتنا مع الله وأننا نعلن يا رب أننا لك، ولغيرك لن نكون».

وواصل «الميلاد ليس فقط فرصة لتوبة شخصية بل أيضًا فرصة لعمل الرحمة للذين يحتاجون أمل»، مستطردا «أصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة».