شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء إلى 108 خلال عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على اهتمام الوزارة فيما يخص تحسين نوعية الهواء خلال عام ٢٠٢٠، واتضح ذلك في زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء لتبلغ 108 محطة رصد موزعة على المناطق المختلفة بالجمهورية، للمساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابعت «فؤاد»، خلال ندوتها اليوم على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة: «ارتفع عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 76 منشأة صناعية بعدد 352 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب، حيث تقوم بالرصد اللحظي لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية (على مدى 24 ساعة) ورصد أي حيود عن الحدود المسموح بها باللائحة التنفيذية لقانون البيئة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإنذار المبكر والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، بزيادة القطاعات الجغرافية التي يتم دراستها لتصل ٨ قطاعات (القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء –الساحل الشمالى- الصحراء الغربية (الوادي الجديد)- وساحل البحر الأحمر)، لتزيد نقاط الدراسة إلى 58 نقطة بما يعزز نتائج التنبؤ بنوعية الهواء، ويتم تحديثها يوميًا من خلال صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة».