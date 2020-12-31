شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: تطوير مطار شرم الشيخ بتكلفة تتخطى مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس مبارك منصور رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، اللواء اركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خطة عمل شركة المقاولون العرب في تنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظة خلال العام القادم 2021.

وقال مبارك أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبري بجنوب سيناء وعلى رأسها مطار شرم الشيخ بمرحلتيه الأولى والثانية والتي تتخطي قيمة الأعمال به مليار جنيه.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تتضمن توسعة صالة الركاب 2 بإضافة عدد 6 مناطق بإجمالي مسطح 18 الف متر شاملة أعمال الالكتروميكانيك و إضافة توسعة مناطق سيور الحقائب بصالات الوصول المحلي والدولي و زيادة عدد كوانترات الجوازات للسفر والوصول الدولي كما تشمل إضافة مناطق خدمة الركاب وتوسعة الأسواق الحرة والكافيتريات وتطوير طريق الخدمة أمام الصالة 1 والصالة 2.

ويضيف مبارك أن المشروع يشمل أيضا إنشاء محطة كهروميكانيك عملاقة لخدمة التوسعات الجديدة منها التكيف المركزي ومنظومة إنذار الحريق ونظام الصوت ومنظومة المعلومات.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء أن المشروعات تشمل أيضا أعمال تطوير وتجميل طرق وميادين مدينة شرم الشيخ وتحويل مدينة طور سيناء إلى مدنية سياحية جاذبة للسياحة الأجنبية وكذلك تنفيذ العديد من مشروعات شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.