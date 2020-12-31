شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروع مجلس النواب بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب اليوم مشروع إنشاء مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تنفذه شركة المقاولون العرب. رافقه خلال الزيارة المهندس أحمد عباس عضو مجلس إدارة المقاولون العرب ومديرو الإدارات والفروع المنفذة للأعمال.

وقالت الشركة أن الموقع العام لمجلس النواب الجديد يقع على مساحة تصل إلى 126 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى المجلس (المبنى الرئيسي) ومبنى الخدمات والموقع العام ويضم الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.

واضافت الشركة ان مبنى مجلس النواب يقع على مساحة 18 ألف متر ويتكون من قاعة رئيسية سعة 1000 عضواً ومكاتب إدارية، وهو عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة وعدد 2 قبة قطر 50 متر، كما يضم البرلمان عدداً من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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