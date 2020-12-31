شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد منطقة «الوعظ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الأستاذ الدكتورمحمد محجوب عزوز رئيس الجامعة بمكتبه، اليوم، وفد منطقة وعظ الأقصر التابع للأزهر الشريف المكون من :الشيخ محمود السيد محمد موسي ،الشهير بالشيخ بسيوني مدير عام منطقة وعظ الأقصر والشيخ عبدالستار محمود حسين رئيس لجنة التحكيم والمصالحات بالأزهر الشريف والشيخ إبراهيم محمد إبراهيم الواعظ بإدارة القرنة والشيخ أحمد النحاس الحجاجي مدير العلاقات العامة بمنطقة الأقصر، وتأتي هذه الزيارة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الأقصر والإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر، وخلال الزيارة أهدي الوفد للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة مجموعة من الكتب التثقيفية التوعوية الدينية، كما أهدي سيادته الوفد درع تكريم يحمل شعار جامعة الأقصر . الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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