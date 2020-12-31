شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: غلق أى منشآت سياحية وفندقية لا تلتزم بتطبيق تعليمات رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات وخاصة على كورنيش النيل القديم والجديد والفنادق والموتيلات والمطاعم والكافيهات والتى تتيح الإختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين إحتفالاً بليلة رأس السنة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإلغاء التصاريح والتراخيص الخاصة بحفلات الكريسماس ورأس السنة .
وطالب المواطنين ولاسيما الشباب بضرورة الحفاظ على أنفسهم وتحقيق أعلى درجات الوقاية بتجنب هذه التجمعات التى يمكن أن تؤدى لزيادة معدلات الإصابة والوفاة والمساهمة في إنتشار الفيروس لأكبر عدد منهم .
وشدد محافظ أسوان على المسئولين بمراجعة الإشتراطات البيئية والصحية لقاعات الفنادق الثابته والعائمة والموتيلات والمطاعم والكافيهات على مستوى المحافظة حيث سيتم إصدار قرارات غلق لها فى حالة عدم إلتزامها بتطبيق هذه الإشتراطات أو وجود أى تجمعات مخالفة لتعليمات رئيس الوزراء ، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ستتابع أى تجاوزات فى هذا الإتجاه مع إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
136,644
-
تعافي
111,451
-
وفيات
7,576
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ أسوان: غلق أى منشآت سياحية وفندقية لا تلتزم بتطبيق تعليمات رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.