شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: غلق أى منشآت سياحية وفندقية لا تلتزم بتطبيق تعليمات رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات وخاصة على كورنيش النيل القديم والجديد والفنادق والموتيلات والمطاعم والكافيهات والتى تتيح الإختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين إحتفالاً بليلة رأس السنة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإلغاء التصاريح والتراخيص الخاصة بحفلات الكريسماس ورأس السنة .

وطالب المواطنين ولاسيما الشباب بضرورة الحفاظ على أنفسهم وتحقيق أعلى درجات الوقاية بتجنب هذه التجمعات التى يمكن أن تؤدى لزيادة معدلات الإصابة والوفاة والمساهمة في إنتشار الفيروس لأكبر عدد منهم .

وشدد محافظ أسوان على المسئولين بمراجعة الإشتراطات البيئية والصحية لقاعات الفنادق الثابته والعائمة والموتيلات والمطاعم والكافيهات على مستوى المحافظة حيث سيتم إصدار قرارات غلق لها فى حالة عدم إلتزامها بتطبيق هذه الإشتراطات أو وجود أى تجمعات مخالفة لتعليمات رئيس الوزراء ، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ستتابع أى تجاوزات فى هذا الإتجاه مع إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك.