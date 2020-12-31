شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مساكن المحروسة البديلة للعشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مساكن المحروسة التي أقامتها الدولة بديل للعشوائيات لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمقيمين بها كما زار عدد من الوحدات السكنية وهنأ قاطنيها بالعام الجديد وقدم لهم بعض الهدايا العينية بهذه المناسبة . الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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