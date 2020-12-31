الرئيس يجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الجزائرى ويهنئه بتعافيه من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الجزائري بمناسبة تعافيه من فيروس كورونا، متمنياً له دوام الصحة والعافية وللجزائر وشعبها الشقيق كل خير وسلام وازدهار.

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