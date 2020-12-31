شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزراعة: نفوق ذكر الزرافة زيزو داخل بيته فى حديقة حيوان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بحديقة حيوان الجيزة، أن ذكر الزرافة " زيزو " القادم من جنوب إفريقيا نفق صباح اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه لم يعان من أى أعراض مرضية أمس، حيث تقديم وجبة الغذاء الرئيسيّة، وبعض الأعلاف لتناولها خلال المساء.

وأضاف المصدر أنه تم إبعاد الزوار ومنع التصوير، وفرض سياج على مكان مبيت الزرافات، حتى الانتهاء من الفحص الشامل لمعرفة سبب الوفاة، وقد تم تشكيل لجنة من هيئة الخدمات البيطرية وأطباء الحديقة لإعداد تقرير طبى حول الواقعة.

يشار إلى أنّ الزرافات قادمة من محمية طبيعية فى جنوب أفريقيا، وتعيش فى غابة مفتوحة بها أشجار وحيوانات برية، والبيئةالموجودة فى حديقة الجيزة غريبة عليها، وكذلك أصوات الجمهور واللغة التى يسمعونها.

الجدير بالذكر أن التعاقد على استيرادالزرافات تمّ وفقاً لمنظومة تبادلالحيوانات والمعروفة باتفاقية "سايتس" لحماية الحياة البرية"وذلك مقابل فرسا لنهر وعدد من الكباش الأروى، لحلمشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.