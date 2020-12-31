شكرا لقرائتكم خبر عن «المنظمة المصرية»: انتخابات النواب في ظل «كورونا» كشفت أهمية استخدام التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أهمية زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الانتخابية، تجنبًا لانتشار أو الإصابة بالأمراض الوبائية بين الناخبين، والاستفادة من السلبيات التي حدثت في العمليات الانتخابية السابقة، والعمل على تجنبها والتقليل منها في العمليات الانتخابية المستقبلية، وزيادة الوعي والمعرفة باختصاصات مجلس النواب وتأثيره على الحياة التشريعية في مصر.

وأوصت المنظمة في تقريرها النهائي عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمصر، والتي تمت في ظل جائحة كورونا، بضرورة توعية أعضاء البرلمان الجدد بأهمية الدور الرقابي على السلطة التنفيذية، وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات عند ممارستهم لاختصاصاتهم الدستورية كنواب للبرلمان، وبضرورة تنمية دور الوزارة المختصة بشئون البرلمان كحلقة اتصال وتفاعل بين الحكومة والبرلمان في شأن تفعيل ما يصدر عن البرلمان من توصيات.

وشدد التقرير على ضرورة تفعيل واستخدام الأدوات الرقابية التي يتيحها الدستور واللائحة الداخلية في حال تراخي الحكومة عن تأدية الدور المنوطة به دون مبررات، مشددا على أن هذا دور محوري يجب على النواب أن ينتبهوا إليه، والتعريف المتعمق بكيفية التصويت والإجراءات المتبعة لذلك من الأجل الأفراد محدودي المعرفة بها.

وأكد على أهمية تعزيز ودعم فكرة المشاركة لدى جميع الفئات العمرية من الشباب وكبار السن وكذلك لدي النساء والسيدات، وتنبيههم لأهمية ذلك في بناء المجتمع واتخاذ القرار، وزيادة دور وسائل الإعلام في الحث والتوعية بأهمية المشاركة الفعالة في تكوين المجالس النيابية في مصر لكونها من أهم المنابر التي تمثل رأي الشعب المصري.

وأشار التقرير إلى أن سير العملية الانتخابية شهد انتظامًا وتحت رقابة أمنية، الأمر الذي سهل العملية الانتخابية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وألقى التقرير الضوء إلى غرفة عمليات المنظمة المصرية لمراقبة انتخابات النواب 2020، الذي تناول دور المنظمة في الرقابة وتلقي الشكاوى الخاصة بالمخالفات الانتخابية ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.