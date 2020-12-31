شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تحويل 4 مراكز شباب إلى مركز تنمية شبابية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 53، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2649 لسنة 2020، بتحويل 4 مراكز شباب إلى مركز تنمية شبابية.

ونص القرار، على الموافقة على تحويل مراكز الشباب التالي بيانها إلى مراكز تنمية شبابية، وفقا لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية والنظام الأساسي لمركز التنمية الشبابية المشار إليهما: مركز شباب الجزيرة بمحافظة القاهرة، ومركز شباب العبور بمحافظة القليوبية، ومركز شباب كفر شكر بمحافظة القليوبية، وكركز شباب الشيخ زايد بمحافظة بورسعيد.