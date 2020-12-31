شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف: إعفاء الطلاب الوافدين الحاصلين على منح دراسية من سداد المصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن مجلس الجامعة وافق على إعفاء الطلاب الوافدين الحاصلين على منح دراسية من سداد الرسوم والمصروفات المقررة، وذلك ترسيخا للقومية العربية ومساندة الأشقاء العرب في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم الآن، جاء القرار بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأضاف رئيس الجامعة أن الطلاب الوافدين هم أبناء الجامعة ويتم معاملتهم بالمساواة مع الطلاب المصريين دون تفرقة لأنهم في وطنهم الثاني وأن إدارة الجامعة تحرص على تذليل أي صعوبات قد تواجههم.