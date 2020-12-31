«علوم بني سويف»: تنظيم ملتقى علمي توظيفي بالتعاون مع «التضامن»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ملتقى علمي توظيفي، بالتعاون مع مديرية التضامن وإدارة الإعاقة بالمحافظة مع بداية الفصل الدراسي الثاني. وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن فعاليات الملتقى التوظيفي تشمل إقامة ورش عمل تدريبية بالتعاون مع مدرسة الفكرية ومدارس الدمج، تحت عنوان تقييم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مشاركة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية في تدريب وتأهيل وتوعية الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة في الحياة السياسية. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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