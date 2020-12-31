جامعة بني سويف: اتفاقية تعاون بين معهد النباتات الطبية ومركز نواة للأبحاث العلمية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على توقيع اتفاقية تعاون بين معهد النباتات الطبية والعطرية ومركز نواة للأبحاث العلمية. وأوضح رئيس الجامعة أن الاتفاق يخدم العملية البحثية للجامعة والمعهد، حيث يقدم المركز خدمات في مجال البحوث العلمية المتنوعة والتي تخدم قطاع كبير من الباحثين بالجامعة، ويوفر المركز نسبة تخفيض تصل إلى 25% للباحثين من كليات ومعاهد الجامعة، كما يشارك في دعم ورعاية المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها المعهد.

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