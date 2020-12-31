شكرا لقرائتكم خبر عن نزع ملكية أرض مدرسة ميت الفرماوي الثانوية التجارية واعتباره «منفعة عامة» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 53، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2593 لسنة 2020، بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة ميت الفرماوي الثانوية التجارية المشتركة، بالرقم التعريفي 1215378 الكائن بالقطعة ضمن (23، 24) حوض أم قيس نمرة 6، زمام قرية ميت الفرماوي- مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته 3758.35 متر مربع بعد الارتداد، والعبر بالقياس المساحي على الطبيعة.

وفي المادة الثانية، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.