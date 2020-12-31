شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط الجنسية المصرية عن الروسية «زالينا فيكتوروفنا موسيفا» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 53، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 49 لسنة 2020، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن زالينا فيكتوروفنا موسيفا من مواليد روسيا بتاريخ 8/10/1981، وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وانضمامها إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بوسيلة من الوسائل غير المشروعة. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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