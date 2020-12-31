شكرا لقرائتكم خبر عن باليه كسارة البندق وحفل لصابر الرباعي.. وزارة الثقافة تحتفل بالعام الجديد على اليوتيوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل وزارة الثقافة، العام الجديد، بأمسية تأتي في إطار المبادرة الالكترونية «الثقافة بين ايديك»، وتبدا في العاشرة مساء الخميس 31 ديسمبر وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، حيث تبث على قناتها باليوتيوب عرضا مسجلا لاحدث إنتاج من باليه كسارة البندق يليه حفل النجم التونسى صابر الرباعى في ختام فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29.

وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، التهنئة لجميع المصريين بحلول العام الجديد، وأكدت أن المبادرة الالكترونية «الثقافة بين ايديك» كانت سباقة في استثمار الوسائل التكنولوجية الحديثة بهدف استكمال الرسالة التنويرية في ظل الاجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، مضيفة أنها حققت نجاحا جماهيريا كبيرا منذ انطلاقها في مارس الماضى عقب تعليق الأنشطة ضمن الاجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار برنامجها الذي يضم مجموعة ضخمة من الانشطة والفعاليات المتنوعة ويشمل عروض مسرحية، حفلات موسيقية وغنائية، أمسيات أدبية وشعرية، صالونات ثقافية، عروض الباليه والأوبرا وحفلات مركز تنمية المواهب، إلى جانب الأفلام القصيرة والوثائقية وغيرها من الألوان الإبداعية المميزة.

يشار إلى أن باليه كسارة البندق للمؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى من إنتاج دار الأوبرا وقدمته فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ومن إخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل وإعادة الاخراج لـ ارمينيا كامل المدير الفنى للفرقة ويدور حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الالعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التي تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا واميرها والعاب عيد الميلاد.

أما حفل النجم التونسى صابر الرباعى يضم نخبة مختارة من أعماله الشهيرة منها «يا اغلى، يا عسل، طول حياتى، شارع الغرام، على نار، عزة نفسى، ياللى شارينا، بلغ اعتذارى، يا دلولة، مزيانة، اجمل نساء الدنيا، كتاب المجروحين، عز الحبايب، ياللى جمالك، ضاقت بيك، ع الطاير، عمرى الجديد، سيدى منصور، برشا برشا، ليلة من العمر، اتحدى العالم وغيرها».