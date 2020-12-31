شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم دورة لتنمية مهارات الجوالين والجوالات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز التدريب الكشفي والإرشادي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، دورة تنمية مهارات الجوالين والجوالات، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب واستغلال طاقاتهم، حيث تعتبر الجوالة من أفضل الأنشطة التي تساعد على تنمية الشباب بدنياً واجتماعياً وثقافياً، كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم العملية وفي سائر شئونهم.

وتم افتتاح أنشطة وفعاليات مركز التدريب الكشفي والإرشادى لجوالي وجوالات جامعة حلوان بالتعاون بين وزارة الشباب و الرياضه الإدارة العامة للجامعات وجامعة حلوان الإدارة العامة لرعاية الشباب، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات والجمعيات المركزية الكشفية والإرشادية، وسوف يقدم المركز البرامج التدريبية ( دورة تدريبية لتنمية مهارات الجوالين والجوالات ودورة تدريبية لرواد الرهوط ودورة مساعد قائد وحدة كشفية و مشروع الخدمة العامة وتنميه المجتمع )، ويتضمن برنامج دورة تنمية المهارات محاضرات متنوعه بين العملي والنظري والأون لاين، بالاستعانة بمجموعه من المدربين و المحاضرين ( تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية - التعريف بالحركة الكشفية والإرشادية - المهارات الكشفيه انواع النيران والبلط و القياسات والارتفاعات والإسعافات الأوليه للأزمات والكوارث والحبال والعقد والربطات - إدارة الذات - ورشه فنيه - اعداد الأبحاث و التقارير - الإقرار الضريبي وأهميته للاقتصاد المصري - ورشه ثقافية - التقاليد الكشفية - تقديم العروض والتطبيقات ).

أقيمت الدورة تحت إشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و محمود رشاد مدير المركز، وبحضور القائد تامر موسى نائب رئيس الاتحاد العام للكشافة و المرشدات، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في الجلسات التدريبية و تتوالى الدورات التدريبيه الكشفية و الإرشادية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية .