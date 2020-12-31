شكرا لقرائتكم خبر عن «إيجاك»: تمديد إعتماد المعمل المركزي للمبيدات لتقدير المتبقيات في 500 مركب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم تمديد مجال الاعتماد الممنوح للمعمل المركزي للمبيدات من المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك) ليصبح مجال الاعتماد في تقدير متبقيات المبيدات في الأغذية لأكثر من 500 مركب وتقدير السموم الفطرية (الافلاتوكسين) في الحبوب والمكسرات ومشتقاتها، وذلك وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

وأضاف «عبدالسلام» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن حصول المعمل على الاعتماد الدولي اللازم لتقدير متبقيات المبيدات في 500 مبيد يتم تقديرها في نفس الوقت، وجاري اعتماد طرق تقدير السموم الفطرية والمعادن الثقيلة في الأغذية ومتبقيات المبيدات في المنتجات من أصل حيواني والمياه، كما أنه يتعاون مع جهاز سلامة الغذاء في تحليل الأغذية.

ولفت «عبدالسلام»، إلى أن المعمل يقوم بتحليل العينات الواردة لهيئة سلامة الغذاء من المنتجات (المستوردة) مثل التفاح، الكمثرى، العنب، الخوخ، البرقوق، الأناناس، الملوخية، بالإضافة إلى استلام عينات من مختلف المنتجات الغذائية من هيئه سلامه الغذاء لفحص مدى خلوها من متبقيات المبيدات.

وأوضح «عبدالسلام»، أنه تم تجهيز المعمل لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى (ميكروبية، عضوية، عناصر ثقيلة) بهدف رصد التلوث في الغذاء بمتبقيات المبيدات للحفاظ على صحة المصريين وسمعة الصادرات الزراعية المصرية وبناء قاعدة معلومات عن موقف متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى في المنتجات الزراعية حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل خفض مستوى التلوث في البيئة المصرية.