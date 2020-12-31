شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس السيسي (النص الكامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 53، قرارين للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وجاء في القرار رقم 707 لسنة 2020، بأن تخصص مساحة 20.87 فدان تقريبًا تعادل 87682 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الترامسة- مركز قنا بمحافظة قنا، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة منطقة تجارية لوجستية، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

كما نص على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2017 المشار إليه.

وفي القرار 709 لسنة 2020، صدق السيسي على ترقية اسم الشهيد اللواء ياسر حسن عبدالحميد عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات (سابقًا)، استثنائيًا إلى رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير الداخلية، اعتبارًا من 16/11/2020.