شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض 75%.. «الآثار» تواجه عزوف الزائرين بتخفيض تذاكر القلعة والمتاحف بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لجأت وزارة السياحة والآثار إلى إقرار ميزة تحفيزية للزيارة تتضمن تخفيض سعر تذكرة الدخول حوالي 75% من سعرها الأصلى للمصريين، بهدف تنشيط السياحة الثقافية، في محاولة عملية على الأرض لمواجهة عزوف المواطنين عن زيارة المواقع الأثرية بشكل عام نتيجة حالة الهلع والخوف الذي ينتاب الجميع بسبب فيروس كورونا المستجد، لا سيما مع دخول مصر الموجة الثانية من الوباء العالمي.

قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالى، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وافق على مقترح بتخفيض قيمة تذكرة دخول الزائرين المصريين إلى المواقع الأثرية المفتوحة في الإسكندرية بنسبة 75% لتصبح 5 جنيهات بدلاً من 20 جنيهاً، مشيرا إلى أن التذكرة كانت للطالب المصري 5 جنيهات وللمصريين 20 جنيها.

وأوضح أن الهدف من القرار هو تشجيع السياحة الثقافية وجذب الزائرين المصريين للتعرف على تراث مصر التاريخي والمتمثل في قلعة قايتباي، وكوم الشقافة والمسرح الروماني وكوم الناضورة وعامود السواري والمتاحف، لافتاً إلى أنه سيتم التنفيذ بدءاً من غداً الجمعة 1 يناير 2021 وحتى نهاية فبراير المقبل ولمدة شهرين.

وشدد على الالتزام بالضوابط الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، ووزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية والمتمثلة في ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي ومسافة الامان بين الزائرين.

وأوضح «متولي»، أن الإجراءات الاحترازية المتبعة في قلعة قايتباي تشمل تعقيم القلعة مرتين يومياً مرة قبل الفتح للزيارة وعلى مدار اليوم ومرة عقب انتهاء الزيارات رسمياً، مما يحقق أعلى درجات الحماية والوقاية للزائرين والعاملين بالقلعة، وكذا الالتزام بكل الإجراءات التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار ومنها عدم السماح بدخول القلعة إلا بالكمامة الواقية (ماسك الوجه) والالتزام بإجراءات التباعد عند الوقوف أمام شباك التذاكر والالتزام بأماكن الانتظار ووضع footprint أمام هذه الأماكن كما سيتم قياس درجة الحرارة لكل الزائرين قبل دخول القلعة، بالإضافة لقياس درجة الحرارة لكل العاملين بالقلعة يوميا قبل الزيارة.

كما أعلن متحف الاسكندرية القومي والمجوهرات الملكية في الإسكندرية، تخفيض قيمة تذكرة الدخول للمصريين لتكون 5 جنيهات بدلا من 20 جنيها بدءاً من الجمعة.

اقبال متوسط على قلعة قايتباى والمواقع الاثرية فى الاسكندرية بسبب كورونا

اقبال متوسط على قلعة قايتباى والمواقع الاثرية فى الاسكندرية بسبب كورونا

اقبال متوسط على قلعة قايتباى والمواقع الاثرية فى الاسكندرية بسبب كورونا

اقبال متوسط على قلعة قايتباى والمواقع الاثرية فى الاسكندرية بسبب كورونا

اقبال متوسط على قلعة قايتباى والمواقع الاثرية فى الاسكندرية بسبب كورونا