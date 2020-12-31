شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع تطوير كورنيش بنها وشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، بجوله ميدانيه لمتابعة عدد من المشروعات ببنها وشبرا الخيمة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينه بنها، حيث تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة، وتجديد كافة عناصره مع الإهتمام بالتشجير، وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس المواطنين، مع الإهتمام بالعنصر الجمالي، علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي، وبعض الشوارع المؤدية إليه، حيث إطمأن المحافظ على انتظام سير العمل، وتابع أعمال تركيب واجهات أسوار الكورنيش كما تفقد نماذج المقاعد ، لتعميمها بكورنيش النيل ، مشددا على ضرورة عدم تأثير الأعمال الجارية على راحة المواطنين.

كما تابع المحافظ، أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمه، والتي تبدأ من نزلة أم بيومي بطول 3 كم بمدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطي وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع، وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري.

كما تابع المحافظ اعمال نقل المرافق (صرف الصحي - مياه - الكهرباء - خطوط التليفون) حيث يتم عمل خطوط صرف جديده وايضا خطوط للمياه مع نقل مرافق الكهرباء وخطوط التليفونات حيث يتم الانتهاء من اعمال نقل المرافق خلال الأسبوع المقبل، مشددا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى الموضوع لإنهاء المشروع فى الموعد المحدد له.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمه حيث تفقد المحافظ، القطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد والطرق البديلة بعزبة أفندينا، حيث أبدى المحافظ بعض الملاحظات على أماكن وضع أعمدة الإنارة، مع تكثيفها في بعض الأماكن، مع عمل ساحات الانتظار السيارات.

وشدد المحافظ علي مهندسي المشروع بضروره الالتزام بالموعد المحدد لانتهاء من اعمال التطوير رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينه بنها، اللواء مجدي العناني رئيس مدينه شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي بالمحافظة.