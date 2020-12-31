شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: حكم الاحتفال بعيد الميلاد.. وهل يؤثر لون البشرة على شدة الإصابة بكورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الأربعاء، عدد من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تشغل الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التلفزيونية أمس.

حكم الاحتفال برأس السنة

حسم الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الجدل المُثار حول حكم الاحتفال برأس السنة للمسلمين مؤكدًا أنه يجوز.

قال «الأزهري» خلال لقائه في برنامج «مساء dmc» المُذاع على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «إذا اتبعت البحث عن هذه المسألة عن طريق محركات البحث المعروفة ستجد أن أغلبية الآراء الموجودة تنتمي للعقلية السلفية المتشددة الميالة لتحريم كل شيء».

وأضاف «الجدل حول هذه المسألة أصبح متكرر ويتم طرحه كل سنة، ولكي نخرج بإجابة صريحة لهذا السؤال يمكننا قول أن الاحتفال بعيد الميلاد ويجوز وكذلك تهنئة الإخوة المسيحن بمناسبته».

وأوضح «الاحتفال بعيد الميلاد هو احتفال بميلاد يدنا عيسى ابن مريم، الذي عظم الله تعالى يوم ميلاده كما لا يكتمل إيمان المسلم إلا إذا آمن بسيدنا عيسى»، مضيفًا أن الإطالة في شواهد هذا الرأي أو مناقشة آراء المحرمين يطول فيه الحديث«.

الاعراض الجديدة لكورونا

تحدثت دكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض ااصدرية بكلية طب القصر العيني عن الأعراض الجديدة التي بدأت الظهور في كل دول العالم، موضحة أنها لم تعد تقتصر على الجهاز لتنفسي أو الهضمي كما هو شائع.

وأضافت «شرف الدين» خلال مداختها في برنامج «مساء dmc»، أن «الأعراض الجديدة أصبحت تشمل الجهاز العصبي والجلد والجهاز العضلي، ومع زيادة الحالات المصابة أصبحت تلك الأعراض أكثر انتشارًا، وهذا مثبت من خلال الدراسات».

وأوضحت «أصبحت الكورونا تظهر على هيئة آلام في المعدة وفقدان في الشهية والنزلات المعوية»، مشيرة إلى أن الشتاتء ليس موسم للإصابة بالنزلات المعوية لذلك على من يصاب بأعراضه الشك في إصابته بكورونا.

وأشارت أنه من الأعراض التي أصبحت تتكرر هو الطفح الجلدي المصحوب بارتفاع في درجة الحرارة لكبار السن، وفي هذه الحالة يجب الاشتباه في الإصابة.

أصحاب البشرة السمراء الأكثر تضررًا من كورونا

قالدكتور محب شلبي استشاري وزميل الكلية الملكسية البريطانية، إن اللقاحات يتم تجربتها في إفريقيا على الأجناس المختلفة، حيث إن فيروس كورونا يؤثر سلبًا في الأشخاص أصحاب البشرة الداكنة من أصحاب البشرة البيضاء.

وأضاف «شلبي» في مداخلته مع برنامج «صالة التحرير» المُذاع على قناة «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى«،»التجارب السريرية للقاحات تمت في أكثر من بلد على أكثر من جنس من الأجناس البشرية، وعلى سبيل المثال بريطانيا التي تتضمن أجناس مختلفة في شعبها، وجدت أن أصحاب البشرة السمراء أكثر تضررًا من الفيروس«.

وأوضح «هم أكثر تعرضًا لمضاعفات الفيروس في حالة الإصابة، كما أنهم أكثر عرضى للوفاة من البيض».

مي كساب تتحدث عن زواجها من أوكا

تحدثت الفنانة مي كساب عن طبيعة علاقتها بزوجها مطرب المهرجنات أوكا، موضحة أن شخصيتها تغيرت تمامًا بعد الزواج ولم تعد تقبل بدور لا يعجبها من أجل العمل فقط، حيث أصبح يشاركها اختيارتها.

وأضافت «كساب» خلال لقائها في برنامج «صبايا الخير» المُذاع على قناة «النهار» وتقدمه الإعلامية ريهام سعيد، «من التغيرات التي طرأت على شخصيتي هي توقفي عن ارتداء الملابس المكشوفة والكعب المرتفع»، مشيرة إلى أنها لم تكن راضية عن ارتدائها للملابس المكشوفة في فترة ما من حياتها حيث تشر بالراحة بعد اتخاذها لههذا القرار.