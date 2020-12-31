شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى قرية يعتصمون داخل وحدة صحية بالدقهلية : «مش لاقيين حد يكشف علينا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتصم العشرات من أهالى قرية مبارك التابعة لمركز بنى عبيد، اليوم، داخل الوحدة الصحية بالقرية احتجاجا على غياب الأطباء والتمريض وعدم وجود خدمات صحية بالوحدة .

وقال محمد عبدالله، من شباب القرية، «احنا قرية فقيرة واعتمادنا الكلى على الوحدة الصحية وللأسف كل يوم الناس تيجى وترجع مافيش أطباء ولا تمريض ولا أدوية بالوحدة، والمرضى ساعات تيجى وتلاقى الوحدة الصحية فاضية وعلشان المريض يروح مستشفى بنى عبيد أو المنصورة يضطر للسفر مسافة طويلة ويكون المريض مات في الطريق».

وأضاف: «احنا مش لاقين حد يكشف علينا واتصلنا أكثر من مرة بإدارة الأزمات بمحافظة الدقهلية ومديرية الصحة ولا حياة لمن تنادى واكتفت المحافظة بإرسال موظف من مجلس مدينة بنى عبيد للتقفيل على الأطباء والتمريض المتغيبين دون إيجاد بديل لتوقيع الكشف الطبى على المرضى المتكدسين بالوحدة وللأسف هناك تفشى للأمراض بين الأهالى واحنا كلنا خايفين يكون في مرضى كورونا واحنا مش عارفين ومخالطين ببعضنا البعض عادى».

وطالب بالتحقيق فورا في الغياب المتكرر للأطباء والتمريض وإيجاد بديل لإنقاذ حياة المرضى، قائلا: «الأطباء بيقولوا إن المسافة بعيدة وعلشان كده محدش بييجى ومسئولية مديرية الصحة إنها تحل المشكلة دى مش معقول الدولة تعمل مبنى وأجهزة طبية وتعين أطباء وتمريض ومحدش يروح لأن المسئولين عن الصحة بالدقهلية قاعدين في مكاتبهم ومش متابعين اللى بيحصل واحنا في وباء ولازم يكون في اهتمام وعلشان كده احنا أعلنا اعتصامنا داخل الوحدة لحد ما المسؤولين عن الصحة يأتوا لنا ويشوفوا لنا حل»

ومن جانبه كشف مصدر مسؤول بمجلس مدينة بنى عبيد أنه يتم ارسال إدارة المتابعة للوحدة الصحية ويتم اثبات المتغيبين والتقفيل عليهم في دفاتر الحضور ثم يتم وإرسال مذكرة بهم لوكيل وزارة الصحة والمحافظة لإتخاذ اللازم حيالهم وآخرهم بالأمس تم اثبات غياب على أكثر من 60٪ من قوة الوحدة «

جانب من اعتصام أهالى قرية "مبارك" بالدقهلية داخل الوحدة الصحية

جانب من اعتصام أهالى قرية "مبارك" بالدقهلية داخل الوحدة الصحية

جانب من اعتصام أهالى قرية "مبارك" بالدقهلية داخل الوحدة الصحية

جانب من اعتصام أهالى قرية "مبارك" بالدقهلية داخل الوحدة الصحية

جانب من اعتصام أهالى قرية "مبارك" بالدقهلية داخل الوحدة الصحية

جانب من اعتصام أهالى قرية "مبارك" بالدقهلية داخل الوحدة الصحية

جانب من اعتصام أهالى قرية "مبارك" بالدقهلية داخل الوحدة الصحية

جانب من اعتصام أهالى قرية "مبارك" بالدقهلية داخل الوحدة الصحية

جانب من اعتصام أهالى قرية "مبارك" بالدقهلية داخل الوحدة الصحية

جانب من اعتصام أهالى قرية "مبارك" بالدقهلية داخل الوحدة الصحية

جانب من اعتصام أهالى قرية "مبارك" بالدقهلية داخل الوحدة الصحية