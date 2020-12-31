شكرا لقرائتكم خبر عن فى 13 معلومة.. ماذا تقرر "التعليم" اليوم بشأن امتحان الترم ومطالب أولياء الأمور ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر أولياء الأمور مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، اليوم الخميس لتقرير مصير امتحانات الترم الأول فى ظل انتشار جائحة كورونا، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى ماذا يعلن الوزير.

ـ آلية عقد الامتحانات فى المدارس.

ـ كيف يتم حماية الطلاب من كورونا أثناء الامتحانات.

ـ إعلان تفاصيل مصير امتحان الترم هل سيكون إجبارى أم تتيح الوزارة فرصة بديلة للطلاب.

ـ من المقرر أن يعلن الوزير عن وجود امتحان بديل " تخلف" لمن لم يؤدى امتحان الترم الأول.

ـ سيكون الامتحان فى الفصل الدراسى الثانى.



ـ من المتوقع أن يعلن الوزير عن بدائل للتقييم بالفصل الدراسى الأول حسب الصفوف الدراسية.

ـ شرح كيفية استكمال المحتوي التعليمي للفصل الدراسي الأول.



ـ الاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية والصفين الأول والثاني الثانوى.



ـ سيكشف الوزير عن حزمة من الحلول تتناسب مع القلق المتصاعد من انتشار جائحة كورونا.

ـ التأكيد على استمرارية العام الدراسي والتقييم العادل.

ـ يطالب أولياء الأمور بعقد الامتحانات أون لاين كأحد الحلول.

ـ يطالبون أيضا بتأجيلها للفصل الدراسى الثانى بعد انتهاء ذروة كورونا.

ـ خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الامتحان وتقييمها بدون امتحان.

ـ مصير الطالب الذى يتغيب عن امتحان الترم الأول بسبب إصابته بكورونا.