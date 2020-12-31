شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تصدر عددًا خاصًا من مجلة "مصر معاك" للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الرابع والعشرين من مجلة "مصر معاك"، فى ختام عام 2020 الحافل بالأحداث والتحديات.

وحرصت الوزارة على أن يحمل هذا العدد طابعًا خاصًا، فرصدت من خلاله أبرز ما قدمته الوزارة على مدار العام، كما استعرض مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، وكذلك ما وصلت إليه مبادرة "شباب الدارسين بالخارج".

ويضم العدد أيضا، تفاصيل انطلاق الندوتين الحواريتين الثانية والثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة نخبة من خبراء المصريين فى الخارج حول العالم، حيث ناقشت إحداهما مستقبل صناعة الغزل والنسيج المصرية، والأخرى توطين صناعة السيارات في مصر.

كما رصد تعاون وزارة الهجرة مع شركائها في إطار مبادرتي "مراكب النجاة و"نورت بلدك" والذي أثمر عن إطلاق منصة "بداية ديجيتال" لتدريب الشباب والعائدين من الخارج، هذا إلى جانب رسائل وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.