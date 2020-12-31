شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المحتفلين برأس السنة من الشبورة وبرودة الطقس ليلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء بالجمهورية ، حيث تصل الصغرى بالقاهرة 11 درجة .

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، المحتفلين بليلة رأس السنة، ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة وأن الأجواء شديدة البرودة طوال فترات الليل وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتصل الصغرى بسانت كاترين إلى 3 درجات، موضحا أن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى تصل لأكثر من 10 درجات .

وأكد شاهين، على المسافرين للاحتفال برأس السنة، توخى الحذر عند القيادة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى، وأيضا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد .

ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.