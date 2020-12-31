شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لصرف الدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، اعتبارا من يوم الأحد المقبل بقيمة 7 مليارات جنيه بالتزامن مع صرف معاشات شهر يناير.

كان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أكد على جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية على أن يتم الصرف لباقى الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة، لافتا الى أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و 7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس .

وفى سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشه،ر لافتا إلى أنه لتحقيق رغبة الهيئة فى تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالى لأصحاب المعاشات قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات فى القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".