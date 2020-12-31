البابا تواضروس يترأس قداس تسبحة ليلة رأس السنة فى دير الأنبا بيشوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يصلى قداسة البابا تواضروس الثانى، فى الحادية عشرة من مساء اليوم، الخميس بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، صلوات نصف الليل والتسبحة يعقبها القداس الإلهى الذى ينتهى مع مطلع أول أيام العام الميلادى الجديد 2021. وأوضحت الكنيسة فى بيان بأنه سيتم بث الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية وعلى COCchannel على شبكة الإنترنت والصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة.

يذكر أن الاحتفال برأس السنة الميلادية من الطقوس التي يعشقها المصريون عموما وليس الأقباط فقط والذين اعتادوا على مدار السنوات الماضية الاحتفال به داخل الكنائس التي تنظم احتفالات بداخلها ليلة العيد استقبالا للعام الجديد، إلا أن الكريسماس هذا العام هو أول احتفال تشهده الكنائس المصرية في العصر الحديث في ظل تفشى وباء كورونا، الذى أودى بحياة قرابة مليون ونصف المليون شخص، وإصابة حوالي 4 ملايين، الأمر الذى يستدعى تدابير خاصة وإجراءات احترازية مشددة، سواء على المستوى العالمى أو المحلى أو داخل الكنيسة نفسها.

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