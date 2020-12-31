شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح تسجيل غياب الطلاب المستفيدين من برنامج تكافل حتى 7 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تمت إتاحة الرابط الإلكترونى الخاص بتسجيل غياب الطلاب المستفيدين من برنامج تكافل فى إطار البرتوكول المشترك بين الوزارة ووزارة التضامن الاجتماعى بشأن تحقيق المشروطية للطلاب المستفيدين من البرنامج.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية لاستيفاء ومتابعة نسب غياب الطلاب عن طريق رابط" استمارة التلميذ، مع تسجيل بيانات المختصين باستيفاء موقف غياب الطلاب بكل مدرسة ووفقا لكل دورية، وتسجيل الغياب للطلاب المستفيدين من البرنامج وفقا لما هو مثبت بسجلات شئون الطلاب بالمدارس مع تحرى الدقة فى ذلك لارتباطه الوثيق بإستمرار حصول الطالب على الدعم من عدمه.

وشددت الوزارة على التنبيه على مدير أقسام الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية بمتابعة نسب تسجيل الغياب فى الموعد المحدد، موضحة أن التسجيل بدأ أمس الأربعاء 30 ديسمبر ويستمر حتى 7 يناير المقبل.

ويعقد الدكتور طارق شوقى، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمر صحفى هام فى الثالثة عصر اليوم، لشرح كيفية استكمال المحتوى التعليمى للفصل الدراسى الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات العلاقة.

وتابع وزير التربية والتعليم: سوف تقدم الوزارة حزمة من الحلول تتناسب مع القلق المتصاعد من انتشار جائحة كورونا للحفاظ على كل أطراف المنظومة التعليمية مع الحفاظ على استمرارية العام الدراسى والتقييم العادل.