شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 800 مليون جنيه ما يتم تحصيله من رسوم النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن إجمالى ما يتم تحصيله كرسوم للمخلفات فى الوقت الحالى 800 مليون جنيه فى حين أن البنية التحتية للمنظومة الجديدة محتاجة 10 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن إقرار قانون المخلفات هو أول خطوة حقيقية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بكافة أنواعها، لافته إلى أن القانون مهتم بضم القطاع غير الرسمى للعاملين بالمخلفات بعد إصدار ترخيص لمزاولة المهنة، وكذلك يتم حاليا العمل مع وزارة القوى العاملة فى إثبات مهنة "عامل بإدارة المخلفات" فى البطاقة الشخصية، باعتبارها مهنة تستحق الاحترام.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال ندوة أونلاين لها: حتى الآن سجل 1150 عامل بالمخلفات فقط على الموقع الخاص بتسجيل بيانات العاملين بالمنظومة، والذى تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة التضامن.

وأشارت إلى أن خطة وزارة البيئة لعام 2021/2022 تهدف إلى التوسع فى المشروعات الخضراء، والتى تراعى البعد البيئى فى التخطيط لها والجوانب المالية، وهى خطوة هامة بيئيا وسياسيا كانت تحتاجها مصر، وبدأت العمل عليها، مؤكدة أن لغة الحوار البيئى اختلفت خلال تلك الفترة، حيث أصبحت وزارات الصناعة والنقل والبترول أصبحوا يتحدثون عن مشروعات تهتم بتطبيق المعايير البيئية، والتعليم أيضا بدأت دمج موضوعات بيئية بالمناهج، ووزارة المالية تطرح سندات خضراء، والرى بدأت التعامل مع مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية.