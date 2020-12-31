شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بغلق دور المناسبات وقاعات الأفراح المغلقة ومنع حفلات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا التى أقرتها الدولة، ويأتى على رأسها عدم السماح بإقامه الأفراح بالقاعات المغلقة والأسواق العشوائية والأسبوعية وغلق دور المناسبات وعدم إقامة سرادقات العزاء وحفلات رأس السنه ومتابعه مواعيد غلق المحال العامة والتأكد من التزام المطاعم والمنشأت ب 50% فقط من الطاقة الاستيعابية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .

وأكد المحافظ علي ضرورة التزام المواطنين بتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحد من التجمعات مشيراً إلى ان الموجه الحالية من الفيروس تشهد ارتفاع ملحوظ في أعداد الاصابات اليومية بالمحافظة بالمقارنة بالموجه الأولي في حاله الذروة .

توجيهات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذي عقدة مع رؤساء الأحياء والمراكز والتي وجه خلالها بسرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة وإنهاء الإجراءات الخاصة بها فور إستيفائها للشروط مع انهاء الحصر الدورى للطلبات وتسجيلها إلكترونياً لسهولة التعامل مع بيانات راغبى التصالح من المواطنين نظرا لارتفاع الطلبات التي تم استقبالها والتي بلغت 197 الف طلب .

كما أكد راشد ان المحافظة تكثف من استعداداتها لاستقبال الفرق الدولية المشاركة في بطوله كأس العالم لكرة اليد مؤكدا علي رفع كفاءة الطرق والمحاور المحيطة بملاعب التدريب وفنادق الإقامة للفرق بما يضمن الظهور بالشكل اللائق .

وأشار راشد إلى أنه وفقا للقانون فسوف يتم تطبيق غرامة علي الشركات المقصرة في أعمال النظافة او علي إلقاء القمامة بغير الأماكن المخصصة لها من المواطنين. ودعا المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتفكير خارج الصندوق بالعام الجديد و بحث سبل تحسين الحالة المرورية بنطاق إداراتهم من خلال رصد المحاور المرورية التي بحاجه الي تطوير لإستيعاب الحركة المرورية المستقبلية، مشيراً إلى حرص الدولة علي تطوير منظومة الطرق .

أكد محافظ الجيزة على التنسيق مع أجهزة المرافق والتسهيل عليهم في اداء عملهم لتوفير المحطات اللازمة لتزويد المركبات بالغاز الطبيعى بالقطاعات المستهدفة مؤكداً على ضرورة تحفيز وتوعية قائدى المركبات بسرعة تحويل مركباتهم للعمل بالغاز الطبيعى لما لها من فوائد بيئية ومادية علي الفرد والمجتمع وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع فى إحلال الغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والسولار لتشغيل المركبات .