شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تمديد الاعتماد الدولى للمعمل المركزى للمبيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تمديد الاعتماد الممنوح للمعمل المركزى للمبيدات من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك )، فى إطار دعم وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. وقال الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن ذلك التمديد يصبح مجال الاعتماد فى تقدير متبقيات المبيدات فى الأغذية لأكثر من 500 مركب وأيضا تقدير السموم الفطرية ( الافلاتوكسين) فى الحبوب والمكسرات ومشتقاتها وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

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