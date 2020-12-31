شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن صرف 9 مليارات جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التنمية المحلية، عن صرف 9 مليارات جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والانارة للمواطنين خاصة بالقرى والمناطق العشوائية والمناطق المستجدة، ضمن برنامج الكهرباء والانارة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020، استفاد منها حوالى 18 مليون مواطن بطريقة مباشرة.

وقالت الوزارة فى تقرير لها اليوم، إن هذه الأعمال شملت مد كابلات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة بأطوال 50 كيلومتر، و توريد وتركيب "10آلاف" عامود انارة بالمشتملات بالإضافة إلى توريد وتركيب 300 محول ومولد، لزيادة القدرات الكهربية، و50 معدة كهرباء، وذلك لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بالقرى والمدن لتوفير فرص عمل مستدامة بالإضافة إلى تأمين حركة المواطنين ليلاً .

فيما تم توريد وتركيب 1.250 مليون كشاف موفر للطاقة وتركيبها بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى والمدن والمناطق العشوائية لتأمين حركة سير المواطنين ليلاً، ضمن برنامج توفير الطاقة الكهربية المستخدمة فى انارة الشوارع، استفاد منهــا حوالى 12 مليون مواطن، واسهمت هذه الأعمال فى تحقيق وفر فى فاتورة استهلاك الشوارع الخاصة بالمحافظات قدره 3.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى وفر فى الطاقة المستهلكة.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق ببرنامج الأمن والإطفاء والمرور، فقد تم إتاحة مبلغ 6 مليار جنيه دعم لتنفيذ منظومة الأمن والإطفاء المرور بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمنى مناسب للمساهمة فى التنمية الاقتصادية شملت الأعمال شراء سيارات إطفاء وانقاذ، وسيارات مرور – وإقامة نقاط اطفاء ومرور – وغيرها، فيما تم صرف مبلغ 12 مليار جنيه بهدف تحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين بصورة مناسبة استفاد منها 12 مليون مواطن، شملت الأعمال تطوير مقرات المبانى الادارية والمراكز التكنولوجية الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين وتأثيثها بالإضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الأحياء والمدن والقرى.