شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الزرافة سونسن لن تتزوج الذكر القادم من جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الزرافة سُنسن لن تتزوج الذكر القادم من جنوب إفريقيا، الذى تم إطلاق اسم زيزو عليه، حيث تم الاستقرار على عدم نقل الزرافات الثلاث من موضعها الحالى وبالتالي ستبقى الزرافة سوسن وحيدة لأكثر من عامين آخرين، لحين تزاوج زيزو مع شيكى وفرح ونقل ولداتهم لبيت الزرافة سوسن التى تتواجد فى بيت آخر بعيدا عن "شيكي وفرح وزيزو"، وذلك يساهم أيضا فى حماية الأصناف من الاختلاط.

وأضاف رجائى فى تصريحات له اليوم أن الحديقة تعمل دائما وبشكل غير مسبوق لأكثار الحيوانات وتبادلها مع حدائق الحيوان فى العالم، وشهدت الحديقة زيادة فى فرس النهر فى الفترة الأخيرة بعد تهيئة البيئة له للتكاثر بإزالة المنطقة التى كانت ملوثة منذ أكثر من ثلاث أعوام وهو ما ساهم فى تكاثر أعداده بشكل كبير، كما تم زيادة أعداد السلاحف والكبش الأروى وطائر البجع والفلامنكو وهى حيوانات مطلوبة دوليا.

يشار إلى أنّ الزرافات قادمة من محمية طبيعية في جنوب أفريقيا، وتعيش في غابة مفتوحة بها أشجار وحيوانات برية، والبيئة الموجودة في حديقة الجيزة غريبة عليها، وكذلك أصوات الجمهور واللغة التي يسمعونها.

الجدير بالذكر أن التعاقد على استيراد الزرافات تمّ وفقاً لمنظومة تبادل الحيوانات والمعروفة باتفاقية "سايتس لحماية الحياة البرية"وذلك مقابل فرس النهر وعدد من الكباش الأروي، لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.