شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوزع هدايا على عمال النظافة احتفالا بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل بمدينة نصر، والتقى المحافظ خلال جولته بالعاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة حيث قام بتهنئتهم بالعام الجديد وتوزيع عدد من الهدايا العينية عليهم بهذه المناسبة.

وأكد المحافظ على تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات ، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.

يذكر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرر تخفيض عدد العاملين بديوان عام المحافظة وكافة الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة تشغيل 50% يوميا بالتبادل، وفقا لمقتضيات العمل ووفقا لرؤية كل رئيس جهة إدارية وما يرتأيه لصالح العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخفض أعداد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.

كما طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ قرار منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، خاصة وأنها تضم أعدادًا كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.