شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة يعلن ترشيحات جوائز الدولة بأنواعها لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ترشيحات كليات الجامعة ومعاهدها لجوائز الدولة لعام 2020 التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها: النيل والتقديرية والرواد والمرأة التقديرية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، وتدقق الجامعة في اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التي تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة في الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

وأوضح الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، أن اجتماع مجلس الجوائز بالجامعة استعرض السيرة العلمية والعملية لمرشحي كليات الجامعة، لنيل جوائز الدولة في ضوء المعايير التي أقرها مجلس الجوائز، وضوابط وشروط الترشيح التي أقرتها أكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة لنيل جوائزهما، وتمت التصفية على اختيار عضو واحد فقط لكل مجال من مجالات الجوائز بالتصويت.

وفي جوائز المجلس الأعلى للثقافة، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من الفنان الدكتور يحيى الفخراني لجائزة النيل للمبدعين المصريين في مجال الفنون، والدكتور محمد حمدي إبراهيم بكلية الآداب في مجال الآداب، والدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب بكلية الآداب في مجال العلوم الاجتماعية.

وفي جائزة النيل للمبدعين العرب، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح الدكتور رضوان السيد من جامعة لبنان في مجال الآداب.

وبالنسبة لجائزة الدولة التقديرية، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الدكتور محمد مدحت حسن درة بكلية الآثار للجائزة في مجال الفنون، والدكتور محمد فتوح أحمد علي بكلية دار العلوم في مجال الآداب، والدكتور معتز سيد عبد الله بكلية الآداب في مجال العلوم الاجتماعية، وبالنسبة لجائزة التفوق العلمي، أقر مجلس الجامعة تزكية الكاتب وائل لطفي للجائزة.

وفي جوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من الدكتور حسين خالد بالمعهد القومي للأورام لجائزة النيل في مجال العلوم، والدكتور حسام كامل بالمعهد القومي للأورام في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وفي جائزة الدولة التقديرية في العلوم، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من الدكتور عيد حسن عبد الرحمن ضحا بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور عبد الظاهر محمد علي أبو زيد بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتورة حنان صلاح الدين الأبحر بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية، والدكتور خالد أبو السعود محمود إبراهيم بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية.

وفي جائزة الدولة التقديرية للعلوم التكنولوجية المتقدمة، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الدكتور محمد عبد السلام عبد الجواد بكلية العلوم للجائزة في مجال العلوم الأساسية، والدكتور محيي سعد عبد الحميد منصور بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور مصيلحي رجب مصيلحي بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية.

وفي جائزة الرواد، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الدكتور رفعت حسن هلال بكلية العلوم للجائزة في مجال العلوم الأساسية، والدكتور حسن فهمي إمام بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور محمد لطفي محمد إبراهيم بكلية الطب في مجال العلوم الطبية، والدكتور محمد محمد هاشم بكلية الطب البيطري في مجال العلوم الزراعية.

وفي جائزة المرأة التقديرية، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من الدكتورة فكيهة محمد محمد الطيب بكلية العلوم في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، والدكتورة هبة أحمد عبد السلام نصار بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال العلوم الاجتماعية.