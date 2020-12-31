شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان تطلق أسماء "زيزو وفرح وشيكى" على الزرافات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم الاستقرار على أسماء الزرافات الجديدة القادمة من جنوب إفريقيا الأسبوع الماضى واختيار أسماء مصرية وأخرى أجنبية.

وأضاف رجائى فى تصريحات له اليوم إنه تم إطلاق اسم "فرح" على واحدة منهن، بسبب ما أدخلته من فرحة على المصريين ورواد الحديقة، قائلا:" بالنظر فى السجلات القادمة مع الزرافات من دولة جنوب إفريقيا وجدنا أن إحداها تدعى "شيكى" فى موطنها الأصلى، وتم الاستقرار عليه لأن الزرافة اعتادت عليه كما وجد أنه اسم جميل، أما الذكر فقد أطلق عليه "زيزو" وهو اسم بسيط وسهل على أذن الحيوان حينما يتم استدعاؤه.

يشار إلى أنّ الزرافات قادمة من محمية طبيعية فى جنوب أفريقيا، وتعيش فى غابة مفتوحة بها أشجار وحيوانات برية، والبيئة الموجودة في حديقة الجيزة غريبة عليها، وكذلك أصوات الجمهور واللغة التى يسمعونها.

الجدير بالذكر أن التعاقد على استيراد الزرافات تمّ وفقاً لمنظومة تبادل الحيوانات والمعروفة باتفاقية "سايتس لحماية الحياة البرية"وذلك مقابل فرس النهر وعدد من الكباش الأروي، لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.