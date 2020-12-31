شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات على"الأيزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد الايزو ( 17025/2017 ) من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك).

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يعد الاعتماد الثاني الذي يحصل عليه المعمل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، لافتة إلى أن ذلك يؤكد جودة الخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل، في اطار دعم وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة، وقام خبراء المجلس الوطني للاعتماد بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل الإعتماد بكفاءة.

وأشارت إلى أن هذا الإعتماد يأتي بعد اجتياز المعمل للإعتماد الدولي للأيزو (17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الفنلندية FINAS للعام الخامس والعشرين على التوالي في أكتوبر الماضي من فنلندا والتي تخطاها بكفاءة، موضحة ان هذه الاعتمادات تأتي تزامناً مع احتفال المعمل باليوبيل الفضي لانشاءه.