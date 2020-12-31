شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن طلاء واجهات 125 ألف منزل وتطوير 27 سوق عشوائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التنمية المحلية، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لجميع المبانى بكافة المحافظات، فقد بلغ عدد واجهات المنازل التى تم طلاؤها 125 ألف منزل، حتى الآن.

وأوضحت الوزارة فى تقرير لها اليوم، أنه فيما يتعلق بأهداف الوزارة للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية وتطوير الأسواق الرسمية تم تكليف المحافظات بإنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين اوضاع العقود، والتنسيق مع مديريات الامن بالمحافظات لتوفير الخدمات الأمنية المناسبة، كما تم التنسيق مع وزارات ( الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الأوقاف – الموارد المائية والرى – الزراعة ) لإعداد خطة لتطوير الأسواق العشوائية، والاستفادة من أراضى أملاك الدولة التابعة لهذه الجهات فى إقامة أسواق مخططة ومطورة بديل عن العشوائية .

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة لنقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجى حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية، كما تم تطوير عدد 27 سوق عشوائى بالمحافظات .