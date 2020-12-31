شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: استمرار الدراسة واستكمال مناهج الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة بالفصل الدراسى الأول مستمرة، والوزارة سوف تعلن آلية استكمال المحتوى التعليمى للفصل الدراسى الأول لتحقيق تقييم عادل بين جميع الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت رفع غياب الطلاب خلال الأيام القليلة الماضية، مع استكمال الدراسة حتى يوم 9 يناير المقبل، كما حددت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الأول من يناير بداية أداء الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن المديريات التعليمية هى المسئولة عن عقد امتحانات النقل للطلاب فى المدارس الفنية، وقطاع التعليم الفنى مسئول عن عقد امتحانات الدبلومات، موضحا أن تعليمات الوزارة إلى المديريات فى امتحانات الفصل الدراسى الأول هى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ من تعقيم وقياس يومى للحرارة للطلاب والمعلمين وضرورة لبس الكمامة للجميع وتوفر الكحول، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعى بوجود متر على الأقل بين كل طالبين عند عقد الامتحانات.

وتابع نائب الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يمكن للمديريات أن تعقد امتحانات النقل على مراحل لجزء من الطلاب فقط فى كل مرحلة أو تعقد الامتحانات صباحا ومساءً للتمكن من الحفاظ على التباعد المكانى بين الطلاب، أما بالنسبة للطالب الذى تأكدت إصابته بكورونا فسيتم التنبيه على المديريات بضرورة تأجيل الامتحان له وعمل ملحق لما فاته من امتحانات وإعادة امتحانه بعد شفائه".