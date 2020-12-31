شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: توفير مساكن حضارية بديلة لقاطنى العشوائيات فور إخلائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلائها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة، تواصل المجلس مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذى نفى تلك الأنباء.

وأكد الصندوق، أنه لا صحة لإجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلائها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة، مُوضحاً أن الدولة تقوم بتوفير مساكن حضارية بديلة في مناطق مخططة عمرانياً لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها، حيث يتم نقلهم بوحدات كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل، مُشيراً إلى أن ما يلتزم المواطن بدفعه هو حوالى 300 جنيه شهرياً فقط مقابل أعمال الصيانة.

وفي سياق متصل، يتم توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم، وتتضمن المناطق الجديدة كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات.