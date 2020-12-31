شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى حادث مقتل سيدة وطفلها على يد شقيقها بشبرا الخيمة.. فيديو لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم ”الخليج 365” بث مباشر من أمام منزل قاتل شقيقته وطفلها فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث إنه قام الأخ بارتكاب الجريمة بدم بارد، وذلك لشكة فى سلوك شقيقته، حيث كان قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغًا العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 26 سنة، "ربة منزل" فضلاً عن العثور على جثة طفليها 3 سنوات و4 سنوات.

وقال شقيقيها إنها تعيش برفقتهما ولدى عودتهما من العمل عثرا على جثتها، توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المُبلغ الثاني "شقيق الضحية"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت عن ضبطه.

وقال عيد أحد الجيران بالمنطقة، إن الأخ الأكبر لهم حضر للمنطقة وهو يصرخ ويقول إنه يوجد ذبح وجثث، وهرع معه المواطنون للمنزل ووجدوا الفتاة والطفل مذبوحان داخل المنزل، مؤكداً على أنها كان سلوكها محترم ومهذب مع الجميع وليس كما يدعى شقيقها.

وكان قد اصطحب فريق من النيابة بقسم ثان شبرا الخيمة، المتهم "محمد ج" 21 عاما، لمكان ارتكاب واقعة ذبح "شقيقته" ربة منزل، وطفليها "مازن وسيف"، لتمثيل الواقعة أمام فريق النيابة والمعمل الجنائى.

وكان المتهم أدلى باعترافات تفصيلية بارتكاب مذبحة شبرا الخيمة، وتخلصه من شقيقته وطفليها، وقال إنها تزوجت مرتين وانفصلت، مضيفا أن الجيران خاضوا فى سيرتها بسبب سوء سلوكها، فلم يستطيع تحمل ذلك ما دفعه لقتلها.

وعن طريقة ارتكابه الجريمة، قال المتهم: "انتظرت عودتها للمنزل، واستغليت وجودها مع طفليها فقط، ثم أجهزت عليها وخنقتها حتى فقدت الوعي، وبعدها ذبحتها، ولم أبالى بدموع طفليها الصغيرين، ثم توجهت إليه وذبحتهما أيضًا، وتخلصت من جثثهما حتى تم القبض علي.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة لسوء سلوك المجنى عليها، وأنه انتظر حتى غادر شقيقه وقام بخنق المجنى عليها حتى فقدت الوعى، ثم قام بذبحها وطفليها ووضع جثة أحدها 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة واستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية، وألقى الحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبرى سرياقوس، مضيفًا بالقائه جثة نجل شقيقته الاخر بالترعة لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف.