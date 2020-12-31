شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسى بالعام الجديد: "جعله الله عام خير على مصرنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعام الميلادي الجديد ، سائلا الله (عز وجل) أن يجعله عام يمن وبركة وخير عليه وعلى مصرنا العزيزة في ظل قيادته الحكيمة، سائلا الله (عز وجل) أن يعجل سبحانه وتعالى برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا وسائر بلاد العالمين .

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهانى القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسى، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وفى برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ حتى يتحقق ما يتطلع إليه الشعب المصرى العظيم من تقدم ورفعة وازدهار، تحت قيادة الرئيس السيسي.