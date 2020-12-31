شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تُكذب شائعة إجبار سكان العشوائيات الجارى إخلائها على دفع 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد من أنباء حول إجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلائها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة. كانت شائعات قد ترددت مؤخرا عن إجبار الحكومة لقاطني المناطق العشوائية الجاري إخلائها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة.

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