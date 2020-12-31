شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء: نقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة على مدار 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن جميع الوزارات ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى العام المقبل، إذ جرى تقييم الموظفين الذين سينتقلون إليها بعدما تم إجراء تقييم شامل لمهاراتهم فى اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، والمهارات الشخصية، وذلك عن طريق برامج عالمية، وبعدما ظهرت نتائج التقييم، جرى إيضاح البرامج التدريبية التى يحتاجها كل موظف، أى أن كل موظف يحصل على تدريب مختلف عن الآخر طبقا لتقييمه.

وأضاف "محمود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامى محمد الشاذلى: "بدأنا التدريب فى شهر سبتمبر، وهناك موظفون يحصلون على برنامج تدريبى واحد وآخرون يحصلون على برنامجين وهناك من يحصلون على 3 برامج تدريبية، حتى لا يجدوا أى صعوبة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وتابع، أن عدد الموظفين الذين جرى اختيارهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يزيد عن 50 ألف، وقبل منتصف العام المقبل ستكون كل التدريبات الخاصة بهم قد انتهت.

وأشار إلى أنه يجرى تدريب الموظفين على بعض البرامج التخصصية مثل برنامج إدارة شؤون العاملين والموارد البشرية، إذ سيجرى الحصول على الإجازات من خلال برنامج إلكتروني دون استخدام ورقة واحدة في الموضوع.

وأوضح، أنه سيجرى نقل هذا العدد من الموظفين في فترة تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر، وستنتقل 119 جهة حكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنها دواوين الوزارات بالإضافة إلى مجلس الوزراء ومجلسى النواب والشيوخ.

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