شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لـ أب قتل ابنه بسكين وضربه بحجر على رأسه للتأكد من وفاته بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، عامل قتل ابنه المدمن لسوء سمعته حضوريا بالسجن المؤبد، صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين محمد سامى بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وسكرتارية حسن عبد المجيد، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 23046 لسنة جنايات مركز شرطة أبوحماد، ليوم 8 سبتمبر، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى أبوحماد المركزى بوصول" كرم ع ظ م م " 36 سنة جثة هامدة إثر إصابته بعدة طعنات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمعرفة الرائد محمد درويش، رئيس مباحث أبوحماد، بالتنسيق مع فرع العاشر من رمضان، بإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، و الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث أول العاشر من رمضان، من تحديد مرتكب الواقعة و" ع ظ م" 59 سنة عامل فحص منسوجات مقيم العاشر من رمضان، وتم ضبط المتهم داخل مسكنه بالمجاورة 36 بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

وبمواجهة الأب، اعترف بما أسفرت عنه التحريات، أقر أنه قتل نجله لأن الأخير كان دائم التعدى على والدته وتعاطى المخدرات وكان يتعالج بمستشفى العزازى للأمراض النفسية بأبوحماد، وبعد خروجه من المستشفى كان والده برفقته بعد الكشف عليه، وكان قد استل سكينًا كان بحوزته، وأخذ نجله إلى مزرعة مانجو بدائرة أبوحماد وطعن نجله عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد قبل أن يضربه بحجر على رأسه لكى يتأكد من وفاته وتركه ولاذا بالفرار.

تم إحالة المتهم من قبل رأفت القاضى، رئيس النيابة الكلية بجنوب الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الزقازيق، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.